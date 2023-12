variazioni di bilancio

Approvazione variazioni bilancio, Tantillo: ''Sarà possibile dare risposte immediate alle emergenze di Palermo''

''Soprattutto sul fronte delle aziende, dall'AMAT alla RESET e all'AMG, sarà possibile potenziare diversi servizi essenziali per la vivibilità dei quartieri e della città'', sottolinea il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo.

"L'approvazione delle variazioni di bilancio conferma la performance positiva impressa dalla nuova amministrazione alla gestione finanziaria del Comune di Palermo. Con gli interventi programmati dal Consiglio comunale, soprattutto ma non solo con gli avanzi di amministrazione, sarà possibile dare risposte immediate ad alcune delle emergenze della città. Soprattutto sul fronte delle aziende, dall'AMAT alla RESET e all'AMG, sarà possibile potenziare diversi servizi essenziali per la vivibilità dei quartieri e della città. Da questo punto di vista, un importante contributo alla sicurezza della città sarà dato dagli interventi finanziati ad AMG per l'illuminazione pubblica e per l'illuminazione anche delle strade private aperte al pubblico. Non va poi dimenticato, il supporto ulteriore dato per gli interventi rivolti alle politiche sociali e alle persone più fragili. In tutto questo, come sempre è stato fondamentale il lavoro svolto dal Consiglio comunale, che si conferma il luogo in cui i bisogni dei cittadini trovano risposta grazie al lavoro di contatto col territorio svolto dai consiglieri".



Lo ha detto il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo.

Fonte: Comune di Palermo

