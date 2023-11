Consiglio comunale

Assenza maggioranza al Consiglio comunale di Palermo, opposizione: ''Comportamento irresponsabile, il rimpastino della giunta ha complicato la crisi''

''Un comportamento irresponsabile che non consente al Consiglio di affrontare i tanti problemi della città, tra cui i servizi per i disabili, la raccolta dei rifiuti, la viabilità e l'illuminazione pubblica'', affermano i consiglieri di Progetto Palermo, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Oso e Gruppo Misto.

28/11/2023

«Anche oggi l’assenza dei consiglieri e delle consigliere comunali della maggioranza, che dovrebbe sostenere il sindaco Lagalla, impedisce lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale, facendo mancare il numero legale per la discussione della mozione dell’autonomia differenziata. Evidentemente hanno paura di affrontare il tema.



Un comportamento irresponsabile che non consente al Consiglio di affrontare i tanti problemi della città, tra cui i servizi per i disabili, la raccolta dei rifiuti, la viabilità e l’illuminazione pubblica.



Per non dire poi delle tante cose rimaste in sospeso nei mesi scorsi: dal regolamento movida al regolamento per il mercato di Ballaró, passando per gli attesi ristori per i danni causati dagli incendi al blocco delle stabilizzazioni del personale comunale.



Evidentemente il “rimpastino” della giunta Lagalla ha complicato la crisi della maggioranza, rischiando di compromettere i sacrifici richiesti ai cittadini e alle cittadine di Palermo per il risanamento dei conti del Comune con l’aumento dell’addizionale IRPEF.



Intervenga il Sindaco per riportare il buon senso all’interno della sua rissosa coalizione, se davvero vuole impedire che Palermo sprofondi tra i problemi irrisolti».



Lo dichiarano, con una nota congiunta, i consiglieri di Progetto Palermo, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Oso e Gruppo Misto.

