Biagio Conte non sta benissimo a causa del digiuno *VIDEO*

Oggi, come aveva già annunciato, deciderà se continuare o terminare l'iniziativa per sensibilizzare tutti a una ''conversione di tutti verso il bene comune''.

Il lungo digiuno di Biagio Conte potrebbe fermarsi. Il missionario laico fondatore della Missione Speranza e Carità di Palermo, che accoglie e assiste oltre un migliaio di persone indigenti, è giunto ormai al quarantesimo giorno senza cibo.

Fratel Biagio si trova in una grotta sulle montagne della Sicilia, immerso nella natura, dove si nutre solo dell'Eucarestia, come è nel suo stile di vita di consacrato laico. Il missionario, che prega e fa penitenza, appare molto provato dal lungo digiuno, è magro come mai prima e ha accusato qualche malore, come fanno sapere i volontari che lavorano con lui.

Oggi, come aveva già annunciato, deciderà se continuare o terminare l'iniziativa per sensibilizzare tutti a una "conversione di tutti verso il bene comune". Intanto Fratel Biagio ha lanciato un nuovo appello ai mezzi di informazione "affinché siano più prudenti". E rivolgendosi alle istituzioni e a tutti i responsabili dei mezzi di informazione li invita a non comunicare "messaggi negativi e altamente diseducativi".





