Canoni concessioni Mercati generali

Canoni a carico dei concessionari operanti nei Mercati generali di Palermo, Zacco: ''Scongiurati i rincari spropositati''

La delibera appena votata dal Consiglio comunale congela gli aumenti per il 2023, mentre per il biennio 2024/2025 ci sarÓ un adeguamento del 6%.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/05/2023 - 10:37:06 Letto 780 volte

«Grazie alla delibera approvata dal Consiglio comunale, si scongiurano i rincari spropositati a carico dei concessionari, previsti nella precedente delibera, provvedimento che avrebbe causato il rischio di default dei Mercati generali.

La delibera appena votata dal Consiglio comunale congela gli aumenti per il 2023, mentre per il biennio 2024/2025 ci sarà un adeguamento del 6%, cifra notevolmente inferiore rispetto a quella prevista nella precedente delibera, che avrebbe generato aumenti del 200% non sostenibili dai concessionari dei mercati generali. È stata una scelta sensata del sindaco Lagalla e dell’assessore Forzinetti, in sinergia con la VI Commissione consiliare, quella di assumersi la responsabilità di presentare una nuova delibera a salvaguardia degli operatori dei mercati generali».



Lo dichiara il consigliere comunale e presidente della VI commissione Ottavio Zacco.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!