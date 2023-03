Collettore fognario

Collettore fognario corso Tukory, Zacco: ''Lavori inderogabili ma limitare possibili ripercussioni negative al commercio e all'accesso agli ospedali''

La chiusura al transito veicolare e pedonale riguarda il tratto di via Ernesto Basile compreso tra il distributore IP e l'intersezione tra via Lodato e corso Tukory.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/03/2023 - 10:34:34 Letto 743 volte

"Ho incontrato una delegazione di commercianti che operano nelle zone interessate dal cantiere Tukory che prevede la chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di via Ernesto Basile compreso tra il distributore IP e l’intersezione tra via Lodato e corso Tukory.

Contestualmente ho incontrato i responsabili della ditta incaricata allo svolgimento dei lavori per la realizzazione del collettore fognario, al fine di trovare soluzioni alla mobilità che rechino il disagio minore al commercio nell'intera area e garantiscano l'accesso ai veicoli che si immettono sulla via Lodato per raggiungere i nosocomi cittadini.

A seguito di proficua interlocuzione con i responsabili dei lavori, si è sopraggiunti a delle soluzioni che agevoleranno la mobilità durante i lavori, nel dettaglio si è stabilito di evitare di chiudere parte di Corso Tukory (corsia centrale) chiudendo soltanto la parallela e contestualmente aprire uno svincolo su via Lodato così da evitare la chiusura totale al traffico veicolare e garantire l'accesso per recarsi ai nosocomi cittadini.

Seguiremo giornalmente lo svolgimento dei lavori, cercando se necessario di adottare tutti i provvedimenti necessari a limitare ulteriori disagi ai cittadini e ai commercianti operanti in zona". Lo ha dichiarato il consigliere comunale e presidente della VI commissione Ottavio Zacco.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!