Continua la protesta del Sindaco di Messina. Si imbarca per Villa San Giovanni

Il Sindaco di Messina Cateno De Luca, ieri si era presentato per controllare che gli sbarcati dal traghetto giunto da Villa San Giovanni, fossero in regola.

È tornato nuovamente al porto di Messina il Sindaco Cateno De Luca. Ieri si era presentato per controllare che gli sbarcati dal traghetto giunto da Villa San Giovanni, fossero in regola. Stanotte ha invece firmato un'ordinanza che entrerà in vigore dalle ore 14 del 26 e prevede la chiusura del tratto dove c'è l’accesso all’area comunale.

"Le macchine rimarranno incolonnate perchè - ha spiegato - ho schierato la polizia municipale per farla rispettare l’ordinanza". Prevista anche una banca dati per i pendolari.

E stamattina, De Luca, è tornato al porto di Messina per constatare di persona cosa stia avvenendo. "Abbiamo visto una famiglia diretta a Francofonte senza motivo e per questo sarà denunciata. Tornerà indietro", ha assicurato.

