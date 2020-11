Coronavirus

Costa risponde al sindaco Orlando: ''Notizie false. I posti letto ci sono e non manca l'ossigeno''

Il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, bolla come ''false e fuorvianti'' le affermazioni contenute nella lettera del sindaco Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/11/2020 - 09:20:54 Letto 534 volte

"Sono meravigliato dalle dichiarazioni del sindaco Orlando, false e fuorvianti, che evidentemente viene informato male. Come lui sa, visto che partecipa quotidianamente agli incontri con me, con il prefetto e con l'Asp, la situazione dei posti letto a Palermo è impegnativa ma la affrontiamo in modo adeguato, tanto è vero che ancora oggi viene mantenuta la regolare erogazione di servizi sanitari ai pazienti non Covid.

Altrettanta destituita di fondamento è la notizia che a Palermo mancherebbe l'ossigeno, regolarmente a disposizione di tutti i reparti ospedalieri, di tutte le ambulanze e dei pazienti domiciliari". Lo dice all'ANSA il commissario per l'emergenza Covid a Palermo Renato Costa.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!