Crisi studi legali, sindacati rispondono agli avvocati: ''Le esigenze legate alla sicurezza continuino a rappresentare la priorità''

Crisi studi legali

Crisi studi legali, sindacati rispondono agli avvocati: ''Le esigenze legate alla sicurezza continuino a rappresentare la prioritÓ''

Secondo i dati disponibili, a Palermo il 60% degli avvocati avrebbe fatto richiesta del bonus previsto per i professionisti durante il periodo di emergenza epidemiologica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/06/2020 - 18:27:30 Letto 384 volte

“L’attuale condizione di disagio economico e professionale dell’avvocatura palermitana e, più in generale, siciliana, non ci lascia di certo indifferenti, tuttavia riteniamo che pure in questa fase di progressivo allentamento del lockdown la sicurezza debba continuare a rappresentare la priorità assoluta, anche negli ambienti giudiziari”: con queste parole, Anna Maria Tirreno, componente della segreteria provinciale della Fp Cgil e Alfonso Farruggia, segretario generale della Uilpa di Palermo, intervengono a seguito del grido d’allarme lanciato dall’Organismo congressuale forense in tutta Italia.

Secondo i dati disponibili, a Palermo il 60% degli avvocati avrebbe fatto richiesta del bonus previsto per i professionisti durante il periodo di emergenza epidemiologica.

“Le cifre parlano di circa 3 mila istanze su 5.400 professionisti iscritti all’Albo – dichiarano Tirreno e Farruggia – e di certo si tratta di numeri che suscitano riflessioni sulla situazione problematica di tanti avvocati, spesso giovani e con una carriera non ancora consolidata: i sindacati non possono che manifestare piena solidarietà a chi tutela i cittadini ed è in prima fila per l’affermazione della legalità, ma la difesa della salute della collettività, che ingloba gli stessi avvocati, impone l’individuazione di soluzioni capaci di coniugare tutte le istanze”.

A tal proposito, le due sigle sindacali tornano sulla proposta di celebrare i processi in videoconferenza, in linea con le direttive previste dalla modalità organizzativa del lavoro agile.

Una possibilità che, tuttavia, ha trovato poco disponibili gli stessi avvocati e sulla quale sia la Fp Cgil che la Uilpa invitano invece a riflettere.

E, in merito alle considerazioni di Giovanni Immordino, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, riguardanti “l’impossibilità di condannare un imputato a trent’anni senza guardare negli occhi i giurati” , le due sigle replicano chiedendo chiarimenti.

“Una frase incomprensibile – affermano Tirreno e Farruggia – poiché abbiamo sempre sostenuto che i processi indifferibili andavano comunque celebrati, seppure da remoto: ne ha convenuto anche la stessa amministrazione”.

All’orizzonte, intanto, si preannunciano nuovi disagi strettamente collegati alla mole di lavoro che i dipendenti del comparto Giustizia stanno affrontando e continueranno, presumibilmente, ad affrontare nel futuro prossimo venturo proprio a causa del rinvio di oltre 10 mila processi penali.

“Pertanto, sia nell’interesse degli avvocati che del personale amministrativo – sottolineano i due esponenti sindacali – riteniamo che sia giunto il momento di sederci attorno a un tavolo e raggiungere una convergenza che sia la sintesi di istanze diverse”.

Rimane ferma la posizione dei sindacati sullo smart working : occorre, al netto dei ruoli indifferibili, mantenerlo non solo fino alla fine dell’emergenza sanitaria ma regolamentarlo anche oltre, garantendone la continuità in considerazione degli ottimi risultati ottenuti e del risparmio a beneficio dell’amministrazione.

I sindacati, inoltre, sottolineano che, in occasione della Fase 2, il 50% circa del personale è tornato in sede a seguito dei vari protocolli d’intesa stipulati con i vertici degli uffici giudiziari di Palermo.

Il tutto, malgrado le condizioni non ottimali degli ambienti di lavoro dove gli impianti di condizionamento a ricircolo rappresentano l’80 % dei dispositivi : la loro accensione è vietata proprio a causa delle loro caratteristiche che, secondo gli esperti, favorirebbero la trasmissione del Covid 19.

Una situazione insostenibile, anche alle luce delle temperature tradizionalmente torride tipiche dell’estate palermitana, che, secondo i sindacati, dovrebbe rafforzare l’orientamento allo smart working ancora per i mesi a venire.

“Non ha senso parlare di immobilismo o di blocco della macchina giudiziaria – affermano – come è stato erroneamente affermato dal presidente Giovanni Immordino, in quanto sin dall’inizio del lockdown, i tribunali e gli uffici , organizzati nella forma dei presidi, sono comunque rimasti aperti garantendo l’essenzialità dei servizi”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!