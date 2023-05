Decreto bollette

Decreto bollette, il Senato conferma la fiducia al Governo con 99 voti a favore

Il Senato ha confermato la fiducia al Governo sul 'decreto legge bollette'.

Pubblicata il: 25/05/2023

Il Senato, con 99 voti a favore, 54 contrari e 2 astenuti, ha confermato la fiducia al Governo sul 'decreto legge bollette', contenente le disposizioni per contrastare l'aumento dei costi dell'energia e anche norme in materia di sanità e adempimenti fiscali, nel testo identico a quello già approvato alla Camera. Il provvedimento ottiene quindi il via libera definitivo del Parlamento.

Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, aveva posto la fiducia.

Fonte: Adnkronos

