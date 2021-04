Denise Pipitone, martedì l’esito del test del gruppo sanguigno di Olesya Rostova

Denise Pipitone

Grande attesa per l'esito del test di confronto del gruppo sanguigno tra quello di Denise Pipitone e Olesya Rostova.

C’è grande attesa per l’esito del test di confronto del gruppo sanguigno tra quello di Denise Pipitone e Olesya Rostova, la giovane che non solo dice di esser stata rapita da bambina e di essere in cerca della sua famiglia ma assomiglia anche a Piera Maggio, la madre di della bambina scomparsa nel 2004 a Mazzara del Vallo. L’annuncio sarà dato in diretta durante la trasmissione “Lasciali parlare“, in onda sull’emittente russa Primo canale: nel corso della puntata ci sarà anche il primo confronto faccia a faccia tra l’avvocato Giacomo Frazzitta e la giovane ragazza in cerca della propria madre. “A Olesya farò alcune domande per ricostruire la sua infanzia. Insieme ai risultati scientifici che avremo, le risposte della giovane ci aiuteranno a capire se si tratta di Denise o meno“, ha annunciato il legale all’Ansa.

È proprio in quella trasmissione che la giovane ha fatto il suo appello tra le lacrime: Olesya Rostova sarà in studio, mentre l’avvocato Frazzitta sarà collegato in diretta da Marsala. “Al momento non abbiamo ancora avuto la possibilità di un contatto diretto con la giovane – spiega l’avvocato Frazzitta – e martedì sarà la prima volta che questo avverrà, in concomitanza con i risultati del gruppo sanguigno. A Olesya chiederò se ricorda i momenti antecedenti all’ingresso in orfanotrofio e, quindi, capire se le persone che l’hanno tenuta segregata fossero dei rom”.

Fonte: Ansa

