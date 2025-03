app pagamenti ZTL

Disservizi app pagamenti ZTL, Di Gangi: ''Non possiamo accettare che siano i cittadini a pagare il prezzo dell'inefficienza dell'amministrazione''

La consigliera comunale, Mariangela Di Gangi, rende noto di avere scritto al Sindaco, alla Presidente di SISPI e al Presidente di AMAT ''per chiedere un intervento immediato che garantisca il ripristino definitivo del regolare funzionamento dell'app''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/02/2025 - 14:48:04 Letto 989 volte

"I gravi malfunzionamenti dell’app PalermoMobilità stanno causando disagi enormi a residenti, lavoratori e turisti, esponendoli al rischio di sanzioni ingiuste. È inaccettabile che un servizio come l’acquisto del pass ZTL sia di fatto inutilizzabile per giorni, senza alternative adeguate e senza una comunicazione chiara da parte dell’amministrazione. L’accesso ai servizi digitali deve essere garantito con efficienza e continuità. Sicuramente non possiamo accettare che siano cittadini e cittadine a pagare il prezzo dell’inefficienza dell’amministrazione". Lo dichiara la consigliera comunale del Partito Democratico Mariangela Di Gangi, che rende noto di avere scritto al Sindaco, alla Presidente di SISPI e al Presidente di AMAT “per chiedere un intervento immediato che garantisca il ripristino definitivo del regolare funzionamento dell’app e chiedere la certezza che chi non ha potuto ottenere il pass a causa del disservizio non venga sanzionato”.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!