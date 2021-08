Emergenza incendi

Emergenza incendi in Sicilia, in aiuto vigili del fuoco dell'Alto Adige

Due unità di soccorso dei vigili del fuoco inviate dalla protezione civile dell'Alto Adige a coadiuvare le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che stanno devastando la Sicilia.

Sono partite ieri sera alle 22.00 dalla sede del corpo permanente dei vigili del fuoco a Bolzano alla volta della Sicilia le due unità di soccorso dei vigili del fuoco inviate dalla protezione civile altoatesina a coadiuvare le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che stanno devastando l'isola. Le hanno salutate alla partenza l'assessore provinciale alla Protezione Civile, Arnold Schuler, assieme al comandante del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano, Florian Alber e al presidente dell'Unione dei corpi volontari dei Vigili del Fuoco, Wolfram Gapp.

"La Regione Sicilia ha chiesto il nostro aiuto, aiuto che noi prestiamo volentieri", afferma l'assessore Schuler. spiegando che le due unità si daranno il cambio in modo da poter sopportare le temperature elevate. "Il mio ringraziamento va alle forze d'intervento che si sono mobilizzate in tempi strettissimi e con spirito di corpo hanno messo a disposizione della Protezione civile le loro forze e competenze", ha affermato l'assessore.

Le due unità di soccorso dei vigili del fuoco comprendono in totale 8 vigili, 4 del Corpo permanente, 4 dei corpi volontari e come automezzi un'autobotte con serbatoio da 2.500 litri, un pickup con motopompa e serbatoio da 500 litri e un'autovettura logistica e vari altri mezzi. Da martedì (3 agosto) i vigili del fuoco altoatesini saranno impegnati in Sicilia nelle operazioni di spegnimento dei roghi per una settimana.

Fonte: Ansa

