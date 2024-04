siccità

Emergenza siccità in Sicilia, Minardo: ''Servono soluzioni a lungo termine''

Per Minardo ''bisogna cominciare a ragionare oltre l'emergenza, lo stato di crisi è utile se al contempo si lavora ad una programmazione di medio-lungo termine che preveda le infrastrutture per affrontare sia la siccità e un sostegno a livello tecnico per le aziende perché possano lavorare in condizioni di carenza d'acqua''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/04/2024 - 16:24:30 Letto 758 volte

“Non possiamo pensare di affrontare l’emergenza siccità solo con il razionamento dell’acqua o la compensazione dei danni, servono strategie e soluzioni a lungo termine per affrontare un’emergenza che nei prossimi mesi ed anni rischia di mettere in ginocchio la Sicilia” lo dice il deputato della Lega Nino Minardo.

Per Minardo “bisogna cominciare a ragionare oltre l’emergenza, lo stato di crisi è utile se al contempo si lavora ad una programmazione di medio-lungo termine che preveda le infrastrutture per affrontare sia la siccità e un sostegno a livello tecnico per le aziende perché possano lavorare in condizioni di carenza d'acqua”.

“Nel Mediterraneo ci sono paesi come la Spagna che si stanno muovendo meglio e prima di noi ed altri come Israele che hanno una esperienza nella lotta alla siccità che può insegnarci molto. Dobbiamo confrontarci con queste realtà, in particolare con paesi come Israele che riescono a coltivare nel deserto” conclude il parlamentare siciliano.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!