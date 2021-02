Governo

Governo, Di Maio: ''M5s decisivi nel Conte I e II, lo saremo ancora''

''Continueremo ad essere determinanti. Il M5S in questi anni ha sempre mostrato serietà e responsabilità'', ha scritto Luigi Di Maio su Facebook.

"Siamo stati decisivi nel Conte I con provvedimenti simbolo come il Reddito di Cittadinanza e la legge anticorruzione. Siamo stati fondamentali nel Conte II con riforme che faranno la storia, come il taglio dei parlamentari. E continueremo ad essere determinanti. Il MoVimento in questi anni ha sempre mostrato serietà e responsabilità", ha scritto Luigi Di Maio su Fb, aggiungendo che "sentiamo il peso del 33% di voti ricevuti nel 2018, degli 11 milioni di italiani che ci hanno dato fiducia e che rappresentiamo in Parlamento".

