Governo, Draghi oggi incontra sindacati e imprese

Il sì a Draghi da Berlusconi, Zingaretti, Salvini chiude il secondo giro di consultazioni del presidente incaricato.

Il sì a Draghi da Berlusconi, Zingaretti, Salvini chiude il secondo giro di consultazioni del presidente incaricato. Colpo di scena sulla sorte del governo, Grillo rinvia il voto su Rousseau. Oggi alla Camera la sfilata di Regioni, sindacati e Confindustria.

Sulla strada del professore l'unico stop è di Fratelli d'Italia: 'Ha detto no alla flat tax', dice Meloni. Salvini invece conferma piena apertura, anche sul fisco: 'Non aumenta le tasse. Chiediamo la pace fiscale'. Svolta della Lega anche al Parlamento europeo con il sì al Recovery. Credito senza condizioni da Berlusconi, al ritorno in prima persona alle consultazioni. Il Pd non pone veti: 'La Lega? Il perimetro del governo lo decide Draghi', dice Zingaretti.

Al via gli incontri delle parti sociali con il premier incaricato Mario Draghi. Chiuso il secondo giro di consultazioni con i partiti, si apre il dialogo con i sindacati e le imprese, in un fitto calendario di appuntamenti da mercoledì mattina alla Camera dei deputati. Un passaggio atteso. Era stato lo stesso Draghi, subito dopo aver ricevuto l'incarico per la formazione di un nuovo governo, al Quirinale, a dirsi "fiducioso che dal confronto con i partiti ed i gruppi parlamentari e dal dialogo con le forze sociali emerga unità e capacità di dare una risposta responsabile e positiva".

