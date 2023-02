Decreto trasparenza

Governo, stallo su decreto carburanti: slitta il voto alla Camera

Governo e maggioranza sono impegnati, in questi giorni, per trovare una quadra sul decreto trasparenza e il Milleproroghe.

Carburanti e balneari sono i nodi su cui governo e maggioranza sono impegnati, in questi giorni, per trovare una quadra. L''impegno è portare a casa le votazioni sul decreto del governo in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, in esame alla Camera, e il Milleproroghe in discussione al Senato.

A Montecitorio, l'iter del primo provvedimento segna però un nuovo stallo e la seduta viene aggiornata. Sui balneari si continua a trattare per arrivare a una proroga della delega al governo, che darebbe all'esecutivo alcuni mesi di tempo in più per una riforma strutturale del settore voluta anche dall'Ue.

