Grigliate sui tetti, Orlando: ''Saranno denunciati e pagheranno''

La grigliata sui tetti a Palermo ha fatto praticamente il giro d'Italia.

13/04/2020

La grigliata sui tetti a Palermo ha fatto praticamente il giro d’Italia. Sdegno e critiche da parte di tutta la cittadinanza che ha ovviamente condannato l’episodio. Dure le parole del sindaco Leoluca Orlando: “Anche grazie ai video che loro stessi hanno stupidamente diffuso, nei quali per altro non lesinavano insulti al sottoscritto - ha detto - sarà più facile identificare questi incivili e incoscienti che hanno coinvolto in questa grave violazione anche numerosi minori, commettendo in un solo momento diversi reati. Per tutti loro scatteranno le sanzioni e le denunce previste, con le pene che meritano. Non posso che esprimere gratitudine, che sono certo non essere solo mia ma di tutta la stragrande maggioranza dei palermitani e degli abitanti dello Sperone, alle forze dell'ordine che sono intervenute subito e in modo deciso".





