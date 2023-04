infortuni sul lavoro

Inail: 196 morti sul lavoro nel primo trimestre 2023, 7 in più rispetto al 2022

144.586 le denunce di infortunio nello stesso periodo, in calo del 25,5% rispetto alle 194.106 del terzo trimestre del 2022.

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Inail nel primo trimestre 2023 sono state 196, 7 in più rispetto al 2022. Così l'Inail.

144.586 le denunce di infortunio nello stesso periodo, in calo del 25,5% rispetto alle 194.106 del terzo trimestre del 2022,ma in aumento rispetto alle 128.671 del 2021 (+12,4%) e alle 130.905 del 2020 (+10,5%). Riduzione dovuta al minor peso dei casi Covid in occasione di lavoro, scesi del 29,4% sul 2022. Il calo delle denunce si reregistra in ogni area del Paese.

Fonte: Televideo

