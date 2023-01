Influenza australiana

Influenza australiana 2023: colpiti 6,8 mln di italiani

Sono circa 719mila i contagi registrati, per un totale di circa 6.850.000 casi a partire dall'inizio della sorveglianza.

09/01/2023

Scende ancora il numero dei casi di sindromi simil-influenzali in Italia. Dal 26 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023 (52esima settimana), "l’incidenza è pari a 12,2 casi per mille assistiti (13,7 nella settimana precedente). Sono circa 719mila i contagi registrati, per un totale di circa 6.850.000 casi a partire dall'inizio della sorveglianza". Lo riporta il bollettino Influnet dell'Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati relativi alla 52esima settimana (26 dicembre 2022 - 1 gennaio 2023). La settimana precedente erano 809mila i contagi.

In calo l’incidenza "in tutte le fasce di età, tranne che negli anziani in cui si osserva un lieve aumento. Risultano comunque più colpiti i bambini al di sotto dei cinque anni di età, in cui l’incidenza è pari a 34,6 casi per mille assistiti (42,2 nella settimana precedente)", prosegue il report. Scendono a due le Regioni (Valle d’Aosta, Abruzzo) in cui l’incidenza ha superato la soglia di massima intensità.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

