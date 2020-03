coronavirus

L'esercito a Palermo, controlli alla stazione

Militari alla stazione centrale di Palermo.

20/03/2020

Militari alla stazione centrale di Palermo. L’esercito è in campo da oggi in Sicilia sul fronte dell'emergenza da coronavirus. Le modalità dell'intervento, disposto dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese su richiesta del presidente della Regione Nello Musumeci, sono state concordate in funzione di supporto alle forze di polizia.

Palermo è per ora l'unica città siciliana in cui vengono attuate le nuove regole d'ingaggio per i trenta soldati già presenti sul territorio per l'operazione "Strade sicure". Aree di intervento privilegiate sono il porto e la stazione ferroviaria.

I soldati appoggiano le forze dell'ordine nei controlli e nelle limitazioni di movimento delle persone. In città resteranno altri presidi in alcuni punti sensibili già individuati con l'operazione "Strade sicure".

