Macron incontra Papa Francesco, per il capo dell'Eliseo terza udienza con il Pontefice

Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato in Vaticano dove incontrerà Papa Francesco.

Per il capo dell'Eliseo si tratta della terza udienza con il Pontefice, dopo quella del 26 giugno 2018 e il colloquio privato del 26 novembre 2021. Macron è in Italia da sabato e ha già incontrato il neo presidente del consiglio italiano Giorgia Meloni.

È durato circa un'ora il colloquio in Vaticano tra il Papa e il presidente francese Emmanuel Macron. Dalle 10.25 alle 11.20. Il Papa ha donato a Macron una medaglia in bronzo, incorniciata nel marmo, raffigurante San Pietro e il colonnato e i volumi dei documenti papali. Macron ha donato al Pontefice una prima edizione in francese dell'opera «Per la pace perpetua» di Kant.

