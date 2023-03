esame di maturità

Maturità 2023, Valditara ha firmato l'ordinanza: prima prova scritta il 21 giugno

Il 21 giugno al via l'esame di maturità con la prima prova scritta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/03/2023 - 00:02:00 Letto 711 volte

Il 21 giugno al via l'esame di maturità con la prima prova scritta. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato, in anticipo rispetto allo scorso anno, l'ordinanza che definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023. La sessione dell'esame di Stato avrà inizio il giorno 21 giugno 2023 alle ore 8.30, con la prima prova scritta.

L'esame di Stato torna così alla normalità. A causa del Covid negli ultimi anni erano state modificate le modalità di svolgimento. Ora a fare ancora eccezione saranno i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento), che non sono requisito di ammissione all'esame ma potranno essere oggetto del colloquio, se svolti. L'effettuazione delle prove INVALSI (che non concorrono alla valutazione) è invece requisito per l'ammissione.

Fonte: Rai News

