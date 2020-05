controlli movida

Movida a Palermo, controlli rafforzati

Da questa sera, a Palermo saranno potenziati i controlli nelle zone della movida.

Pubblicata il: 19/05/2020

«A Palermo saranno potenziati i controlli nelle zone della movida a partire da questa sera». Lo annuncia Giovanni Pampillonia dirigente della divisione anticrimine della questura .

«Chiediamo, però, la massima collaborazione agli esercenti. Sono anche loro - aggiunge - che devono controllare che nei locali e nei pressi delle attività si possano creare assembramenti. Ricordiamo che le sanzioni per i locali sono pesanti. La normativa prevede una chiusura da cinque a 30 giorni».

Il funzionario di polizia invita alla prudenza non solo nelle zone della movida, ma anche nel resto della città. "Non possiamo rischiare - spiega - che il mancato rispetto della normativa possa diffondere il contagio e farci tornare indietro».

Un’ordinanza del gabinetto della questura ha predisposto già a partire da questa sera controlli in tre piazze del centro storico: in piazza Garraffello, in piazza Sant'Anna e in piazza Monte di Pietà. Saranno impiegati uomini della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale per evitare quanto successo ieri sera.

