Mozione di sfiducia, Ferrandelli (+E): "Da oggi Palermo ha l'opportunità di voltare pagina. Chiediamo a tutto il Consiglio di riflettere"

Con la firma e il deposito della mozione di sfiducia al sindaco, i 19 consiglieri di opposizione: Concetta Amella, Alessandro Anello, Giulia Argiroffi, Roberta Cancilla, Marianna Caronia Fabrizio Ferrandelli, Fabrizio Ferrara, Elio Ficarra, Sabrina Figuccia, Salvatore Ugo Forello, Igor Gelarda, Rosalia Lo Monaco, Cesare Mattaliano, Andrea Mineo, Antonino Randazzo, Girolamo Russo, Francesco Scarpinato, Giulio Tantillo e Claudio Volante, offrono all’intero Consiglio comunale l’opportunità di voltare pagina e ridare la parola ai palermitani".

Questa la dichiarazione del leader dell’opposizione Fabrizio Ferrandelli.



"Quest’ultima esperienza amministrativa è un capitolo da chiudere quanto prima nell’interesse dei nostri concittadini. Non è una affermazione di parte né un attacco politico indiscriminato - precisa Ferrandelli - ma la constatazione oggettiva di ciò che non funziona in città e di una governance non attiva nella risoluzione dei punti che abbiamo schiettamente enumerato nel testo della mozione che proponiamo al Consiglio.

L’opposizione ha fatto la sua parte, ribadiremo con il voto la volontà di concludere questa consiliatura, ma la più grande responsabilità investe gli altri consiglieri di maggioranza. Faccio appello alla loro onestà intellettuale, all’attaccamento al bene comune e alla capacità di osservazione critica, chiedendogli con lealtà e schiettezza di riflettere e di darsi e dare un’altra opportunità a Palermo. Non gli chiediamo né di rinnegare nè di ripudiare niente e nessuno - conclude Ferrandelli - ma di andare avanti in sintonia con la città e con le sue esigenze".