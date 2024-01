piattaforma turistica

Nuova piattaforma turistica e produttiva del Comune di Palermo, Anello e Forzinetti: ''Un salto in avanti al pari delle grandi capitali europee''

''Palermo farą un salto in avanti al pari delle grandi capitali europee, presentandosi attraverso una nuova piattaforma turistica e produttiva'', hanno dichiarato gli assessori Alessandro Anello e Giuliano Forzinetti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/01/2024 - 14:44:01 Letto 828 volte

"Oggi si è svolta la riunione tra le associazioni di categoria e gli Assessori Anello e Forzinetti, titolari rispettivamente delle deleghe al turismo ed alle attività produttive per definire il lancio del nuovo sito del Comune di Palermo che unirà tutti gli operatori turistici ed economici al fine di promuovere le bellezze del nostro territorio.

Durante l'incontro abbiamo affrontato la struttura informatica del sito internet, le procedure di accreditamento dei vari operatori e la Mission del programma da seguire tra amministrazione ed operatori economici.

Palermo farà un salto in avanti al pari delle grandi capitali europee, presentandosi attraverso una nuova piattaforma turistica e produttiva, mostrando le bellezze del suo territorio in armonia ed in sinergia con tutti gli operatori economici che ne vorranno fare parte e che potranno essere inseriti in un contesto internazionale." Lo hanno dichiarato gli assessori Alessandro Anello e Giuliano Forzinetti.

Fonte: Comune di Palermo

