Operazione decoro urbano Polizia Municipale, Figuccia: ''Svolto lavoro prezioso, ma occorre maggiore attenzione per i meno fortunati''

''Come istituzioni abbiamo il dovere di prestare attenzione anche ai meno fortunati, che non possono e non devono essere ignorati. Trovare soluzioni che mirino certamente al decoro della città, senza dimenticare mai di guardare negli occhi chi sembra invisibile, pur non essendolo'', afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale e presidente della Terza Commissione consiliare.

“Da quando la Polizia Municipale di Palermo ha al suo comando Angelo Colucciello, gli interventi per contrastare il fenomeno dell’abusivismo, soprattutto commerciale, sono stati numerosi, tanto che parecchie zone della città hanno finalmente conosciuto un decoro che sembrava perso per sempre, conquistando la fiducia dei cittadini onesti e perbene. Però, occorre maggiore attenzione per i meno fortunati”. Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale e presidente della Terza Commissione consiliare.

“Stamane, ho inviato una lettera al comandante Colucciello per complimentarmi con lui e con tutti gli operatori della Polizia Municipale di Palermo per il prezioso lavoro che ogni giorno svolgono sulle strade della nostra città, seppur con mille difficoltà. Nello stesso tempo, però, non ho nascosto le mie perplessità per la rimozione delle coperte e dei pochi indumenti di alcuni clochard, sicuramente una svista del tutto involontaria di alcuni degli operatori.

Come istituzioni, infatti, abbiamo il dovere di prestare attenzione anche ai meno fortunati, che non possono e non devono essere ignorati. Ho chiesto, quindi, al comandante, di trovare soluzioni che mirino certamente al decoro della città, senza dimenticare mai di guardare negli occhi chi sembra invisibile, pur non essendolo. So che spesso si tratta di una scelta di vita, ma penso che in tutti i casi vada sostenuta e supportata sul piano istituzionale”.

