Palermo, il Consiglio comunale approva modifica regolamento ''Canone Unico Patrimoniale''

Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato oggi pomeriggio la delibera che modifica il regolamento del CUP (Canone Unico Patrimoniale).

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, dopo l’approvazione in consiglio comunale del Cup: “Con l’approvazione del Canone unico patrimoniale da parte del Consiglio comunale, che ringrazio, l’amministrazione raggiunge un altro prioritario obiettivo, adeguandosi alle norme vigenti. Le precedenti tariffe creavano disequilibri insostenibili, in particolare in alcune aree della città ed erano, inoltre, motivo di numerosi ricorsi. Il lavoro che ha preceduto il nuovo Cup è stato lungo e faticoso e per questo ringrazio gli assessori al Patrimonio Andrea Mineo e alle Attività produttive Giuliano Forzinetti e gli uffici per questo nuovo provvedimento che riporta una sostanziale equità nelle tariffe”.



Per l'assessore al Patrimonio Andrea Mineo "la modifica del regolamento sul Canone Unico Patrimoniale, che sulla base della norma 160/2019 sostituisce Tosap e Icp, è stata sin dall'inizio una delle priorità dell'amministrazione. Siamo intervenuti insieme agli uffici mediante lunghi approfondimenti con le Commissioni di merito e con il Consiglio comunale che ringrazio, stabilendo nuove tariffe basate sul gettito, un risultato nè facile, nè scontato, se consideriamo il punto di partenza e le tante discrasie rilevate che nel tempo hanno ingenerato una mole di ricorsi non indifferenti, i quali hanno determinato la mancata riscossione del tributo nonché la non appetibilità per i privati delle aree ricadenti nel patrimonio comunale.

Siamo, inoltre, intervenuti prevedendo un meccanismo di riduzioni ed esenzioni dedotte dalle più ricorrenti eccezioni sollevate in sede di contenzioso e a seguito di un'attenta analisi dei regolamenti vigenti nelle altre città metropolitane.

Presentiamo oggi alla città - conclude l'assessore - un regolamento che riduce le tariffe, che non grava sulle zone più disagiate della città e che rispetta gli standard di legge".

"Il nuovo regolamento sul Canone Unico Patrimoniale - dichiara l'assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti - rappresenta un'importante riforma per le attività produttive. Siamo intervenuti a favore di tantissime categorie e su diversi temi. Facciamo ordine sul tema pubblicità, che fino ad oggi ha prodotto soltanto ricorsi senza consentire una trasparente riorganizzazione del settore. Sul settore del suolo pubblico interveniamo con esenzioni e riduzioni tariffarie importanti per numerose categorie. Negli anni precedenti, infatti, abbiamo assistito a richieste di centinaia di migliaia di euro, e in alcuni casi anche di milioni, per alcune aree pubbliche date in concessione, a causa di un regolamento distorto e vessatorio. Con orgoglio posso affermare che con l'atto di oggi, è stata ritirata la terza e ultima delibera, predisposta dall'Area Sviluppo Economico della precedente amministrazione, con la quale si sarebbero introdotti aumenti sino al 150% per le occupazioni di suolo pubblico. Abbiamo evitato un massacro per le imprese e i cittadini. Ringrazio, infine, i miei uffici, per l'intenso lavoro svolto per la predisposizione degli atti".

Dichiarazione del consigliere comunale e presidente della VI commissione Ottavio Zacco: "Colmato un grave errore previsto nella precedente delibera che metteva a rischio l'economia della nostra città. Grazie all'approvazione delle nuove tariffe CUP, abbiamo cercato di rimediare a un grave errore politico commesso dalla precedente consiliatura, che ha messo a rischio il settore economico della nostra città, causando l'aumento spropositato dei canoni di locazione di beni comunali affittati ai privati ad uso commerciale. Già durante la discussione della delibera precedente che ho votato contro, avevo lanciato l'allarme sulle conseguenze che avrebbero causato le nuove tariffe, non a caso diversi avvisi di locazione sono andati disertati, e molti commercianti non hanno rinnovato il contratto di locazione, tutto ciò ha creato mancati introiti nelle casse comunali già al collasso. La modifica del regolamento prevede una notevole riduzione degli oneri derivanti dal Canone Unico Patrimoniale, evitando che locatari di terreni comunali pagassero un canone annuale più del valore del terreno stesso. Tra le tante riduzioni e agevolazioni determinate congiuntamente ai componenti della sesta commissione, della quarta e della settima commissione abbiamo ridotto il CUP per i servizi pubblici di piazza da 200 € a 55€. È stato necessario uniformare il più possibile, rispettando le direttive imposte dal piano di riequilibrio, i canoni di affitto dei beni comunali ai reali valori di mercato, così da consentire nuovi investimenti nella nostra città e contestualmente rimpinguare le casse comunali. Ringrazio il sindaco Roberto Lagalla, che sin dal primo giorno della nuova sindacatura ha sostenuto la mia proposta e supportato la necessità di modificare il CUP. L’approvazione di questa delibera è un'ulteriore conferma che la politica è tornata a governare la città".

Così dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia Antonio Rini: “Con l’approvazione della modifica al regolamento Cup si fa ordine e chiarezza a un provvedimento la cui applicazione, con le tariffe precedenti, aveva creato difficoltà a decine di famiglie e imprese. Il regolamento, così com’era, aveva prodotto numerosissime discrasie e innumerevoli casi di ricorso a causa del vertiginoso aumento che aveva paralizzato l’Ufficio Tributi. Oggi, a seguito di un intenso lavoro dell’Amministrazione Lagalla, con un lavoro corale tra il vice sindaco Carolina Varchi e gli assessori al ramo Mineo e Forzinetti, si è potuta adottare una riduzione delle tariffe. Si è ottenuto così un duplice risultato regolamentare: rispetto della legge ed equità dell’imposizione, necessaria per non gravare il contribuente da oneri eccessivi. Si garantisce, altresì, un gettito coerente per le casse comunali. È stato anche introdotto, con gli articoli 30 e 31, un meccanismo di riduzioni ed esenzioni mutuati dai principali regolamenti in vigore nelle principali città italiane. Grazie a questa misura si scongiura, finalmente, il paradosso della restituzione delle aree, verificatosi nel recente passato, a seguito dell’aumento spropositato nonché ingiustificato delle tariffe".

Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo a Sala delle Lapidi: "Il Consiglio comunale di Palermo, questo pomeriggio, ha approvato il nuovo regolamento sul Cup, il canone unico patrimoniale che per legge riunisce le tasse per l'occupazione del suolo pubblico e la pubblicità. Una delibera che grazie al lavoro dell'assessore Giuliano Forzinetti, della commissione Attività produttive e del Consiglio comunale eviterà la stangata ipotizzata dalla precedente amministrazione: la scelta dell'assessore di ritirare la vecchia delibera e intervenire con una razionalizzazione del sistema e importanti sgravi è stata decisiva per il sostegno alle imprese. La delibera, inoltre, segna un ulteriore passo in avanti verso l'approvazione del bilancio e del piano di riequilibrio".

Le parole del capogruppo della Democrazia Cristiana Domenico Bonanno: “L’approvazione del nuovo regolamento sul Canone unico patrimoniale rappresenta un importante segnale di sensibilità e vicinanza da parte di questa amministrazione e di questo Consiglio nei confronti di imprenditori, commercianti e associazioni, negli anni gravati, in modo esagerato, a causa di un regolamento assurdo fino a ieri in vigore, che era stato approvato dallo scorso Consiglio. Con questa approvazione andiamo incontro alle legittime richieste dei concessionari e delle categorie produttive, introducendo significative esenzioni come quelle per le associazioni senza scopo di lucro per iniziative aventi finalità di assistenza, cultura, sport e ricerca o quelle per le insegne fino a 5 metri quadrati. Introdotte anche importanti riduzioni per chi occupa superfici superiori ai 1000 mq o per le occupazioni dello spettacolo viaggiante. Contestualmente all’approvazione di questa delibera è stata ritirata, su richiesta dell’assessore Forzinetti, quella proposta dalla precedente amministrazione che prevedeva aumenti biennali che nel tempo avrebbero portato anche al raddoppio dei canoni. L’apporto del gruppo della Democrazia Cristiana è stato ancora una volta determinante, avendo contribuito alla redazione e all’approvazione di importanti emendamenti: uno che ha accolto le legittime richieste della categoria dei tassisti e che ha ridotto di oltre il 60% il canone introdotto per questa categoria e uno che prevede esenzioni per le occupazioni di suolo pubblico nelle zone dove oggi si svolge il mercato abusivo del quartiere Albergheria, con l’obiettivo di promuovere una rigenerazione urbana e commerciale di un’area, ancora oggi, abbandonata al degrado. Un plauso e un ringraziamento agli assessori Forzinetti e Mineo, agli uffici e a tutto il Consiglio per l’ottimo lavoro svolto. Con l’atto approvato oggi - conclude Bonanno - prosegue l’impegno nostro e dell’assessore Forzinetti lungo il percorso, avviato in questi mesi, di partnership virtuosa tra pubblico e privato, nell’interesse della città, dando alle categorie produttive interessate, strumenti per continuare a portare avanti, nel rispetto delle regole, le loro attività".

Dichiara del consigliere Natale Puma: "Oggi il consiglio comunale ha approvato la delibera che, di fatto, modifica il canone unico patrimoniale, atto propedeutico al bilancio che allo stesso tempo, da certezza agli operatori commerciali e blocca aumenti che sfioravano il 150%. Tariffe coerenti con la norma e con i regolamenti delle principali città d'Italia. Si introduce, inoltre, un meccanismo di esenzioni e riduzioni molto importante. Desidero esprimere la mia piena soddisfazione per il lavoro fatto dagli assessori Mineo e Forzinetti, dagli uffici e dal consiglio tutto".

Dichiarazione del presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo: "Desidero ringraziare tutto il Consiglio comunale che ha svolto in questi mesi un lavoro lungo e articolato, impegnando in modo proficuo tutte le sue componenti e rappresentanze politiche.La nuova regolamentazione del CUP votata oggi ha permesso di trovare soluzioni eque che tengono conto delle esigenze di bilancio del Comune e della necessità di non gravare in modo eccessivo sugli imprenditori. Questo provvedimento rappresenta una spinta nella direzione della semplificazione del rapporto fra imprese e amministrazione. E' un atto ancora più significativo perché si è riusciti ad evitare aumenti a carico delle imprese, in un momento certamente non facile per la nostra economia".

Dichiarano i consiglieri e le consigliere comunali di Progetto Palermo, Partito Democratico, movimento 5 Stelle, Azione e Gruppo Misto: “È singolare che la maggioranza esulti per l’approvazione di una delibera migliore di quella proposta a suo tempo da due autorevoli esponenti di forze politiche che fanno parte dell’attuale maggioranza, gli ex assessori Pianpiano e Costumati.Ma è singolare anche che si esulti per avere aumentato sensibilmente (circa del 75%)le tasse agli imprenditori e alle imprenditrici di Palermo. Noi invece siamo contenti di avere dato il nostro contributo come sempre propositivo, soprattutto attraverso la condivisione di un emendamento che riduce la tassazione prevista per i Taxi da 150 euro a 55 e che esenta per 3 anni dal pagamento del Cup coloro che decidono di investire sull’area dell’attuale mercato dell’Albergheria, area che a nostro avviso merita un’altissima attenzione istituzionale.Fa piacere dunque sapere che anche il centro destra riconosce che i problemi del mercato dell’usato dell’Albergheria non attengono soltanto all’ordine pubblico, bensì che hanno un forte carattere sociale.Adesso non si indugi più e si proceda celermente verso la regolarizzazione del mercato così come auspicato, attraverso il dialogo con le realtà esistenti e impegnate da anni in quel processo e, allo stesso modo, la Giunta porti presto in aula il Regolamento per i Mercati Storici, che non possiamo tutelare solo attraverso raccomandazioni all’Amministrazione attiva, come si è voluto fare con l’Odg presentato oggi sempre dalla maggioranza, ma su cui servono atti sistemici e concreti”.

Dichiarazione del consigliere comunale Salvatore Imperiale, presidente IV commissione: "Con l'approvazione della delibera sul Cup, che va a sostituire quella precedente che aveva provocato disagi ai commercianti che si erano ritrovati a dover effettuare pagamenti esagerati, è stato approvato un emendamento a mia firma e del presidente della IV commissione, che prevede modifiche al regolamento di occupazione del suolo pubblico. In particolare, una delle zone più degradate della città dove da anni i residenti chiedono la riqualificazione del territorio, ovvero l'area dove insiste il mercato dell'usato all'Albergheria. Con questo emendamento, a partire da domani e per le successive 3 annualità, chiunque voglia organizzare spettacoli, eventi o collocazione di dehors, sarà totalmente esentato dal pagamento del canone unico patrimoniale. Con questo atto l'amministrazione dà una concreta risposta di riqualificazione del territorio dell'Albergheria. Inoltre, è stato approvato un emendamento della VI commissione presieduta da Ottavio Zacco che porta anche la mia firma per la riduzione del Cup per i tassisti da 200 a 55 euro. Un segnale importante per la categoria che giustamente lamenta disservizi dovuti alla mancanza di controlli, di posti auto in numero adeguato e che inoltre, a causa delle continue manifestazioni, spesso vedono il proprio spazio occupato. Un ringraziamento alle opposizioni per il clima di collaborazione durante la discussione dell'atto e degli emendamenti. Ringrazio inoltre l'assessore Forzinetti per aver inserito nella delibera il ritiro di quella precedente, che proponeva aumenti di oltre il 100% per le occupazioni di suolo pubblico".

Fonte: Comune di Palermo

