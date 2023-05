incidente sul lavoro

Palermo, incidente sul lavoro in via Ingham. Cisl e Fim: ''Serve strategia sinergica per frenare questa piaga''

''Inaccettabile, si vada oltre le parole di vicinanza e si appronti una strategia sinergica per frenare questa piaga'', cosi i segretari generali di Cisl e Fim.

Pubblicata il: 03/05/2023

“E’ inaccettabile dover constatare l’ennesimo grave incidente sul lavoro, l’ennesimo lavoratore che non fa ritorno a casa, esprimiamo la nostra solidarietà alla famiglia e ai colleghi del lavoratore rimasto vittima dell’incidente questa mattina a Palermo in via Ingham, serve una strategia sinergica per frenare questa piaga”. Cosi i segretari generali Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e Fim Cisl Palermo Trapani Antonio Nobile intervengono sul grave incidente sul lavoro costato la vita oggi ad un operaio di 47 anni.

“I rilievi in corso delle autorità competenti, verificheranno se le condizioni di lavoro dell’operaio garantivano la sua sicurezza ma intanto la vicinanza che ad ogni vittima viene espressa, deve essere accompagnata dai fatti e quindi da interventi veri e risolutivi di questa grande emergenza del mondo del lavoro”.

Secondo gli ultimi dati Inail già nel mese di gennaio 2023, gli infortuni sul lavoro denunciati in Sicilia sono stati 683. soltanto a Palermo nel gennaio 2023 se ne contano 406, e nel 2022 sono state 7.774 le denunce di infortuni. Gli incidenti mortali gia nel solo mese di gennaio hanno colpito un lavoratore di Palermo, e cinque di tutta la Sicilia, dove lo scorso anno hanno perso la vita in 60.

“Non c’è dubbio che il quadro resta grave - concludono La Piana e Nobile -. Serve il massimo impegno sia per potenziare i controlli con un maggior numero di ispettori e un raccordo continuo fra chi è tenuto a vigilare e far rispettare le regole. Formazione, rispetto delle norme, rispetto per la vita dei lavoratori e prevenzione, sono le uniche strade da percorrere per frenare questa emergenza” concludono La Piana e Nobile.

