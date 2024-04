Amat

Palermo, la VII Commissione Consiliare incontra i vertici Amat

La commissione ha incontrato i vertici dell'Amat e l'assessore al ramo, Maurizio Carta, in merito alle criticità della società in house del Comune di Palermo, concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale.

La VII Commissione Consiliare del Comune di Palermo, presieduta da Pasquale Terrani, ha incontrato in audizione il presidente dell'Amat dott. Mistretta, il direttore Ing. Caminiti e l'assessore Maurizio Carta, in merito alle criticita' che i vertici di Amat hanno più volte evidenziato: Il mancato arrivo di circa 12 milioni relativi al periodo covid - sebbene la Regione Siciliana in una prima fase aveva messo in discussione una direttiva che riconosceva il vuoto per pieno durante il periodo "Covid" - ed il pagamento iva al 22% relativamente agli introiti ZTL che incide in maniera pesante sul bilancio. Inoltre: elevati costi di gestione TRAM, servizi in perdita non più rispondenti alle reali esigenze. Il Presidente e il Direttore di Amat hanno evidenziato che gli introiti sulle vendite dei biglietti sono raddoppiati, grazie alle presenza dei controllori sui mezzi in circolazione. Hanno, altresì, ipotizzato di creare nuovi centri di ricavo: potenziamento dell'officina, affidamento dei parcheggi, riassegnazione di stalli zone blu, modifica del Contratto di servizio, valutazione sulle richieste delle Organizzazioni Sindacali.

"Compatibilmente col piano di riequilibrio in corso e di risanamento - dichiara Terrani - ritengo che la governance Amat debba predisporre un piano strategico ed innovativo al fine di mettere la stessa nelle condizioni di avere un ampio respiro e che l'amministrazione Comunale, con in testa il Sindaco Lagalla, debba ricercare strumenti e condizioni di rilancio della partecipata Amat".

