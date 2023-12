Periferie di Palermo, Figuccia: ''62 milioni di euro che renderanno più vivibili quartieri abbandonati e dimenticati''

periferie Palermo

''Dopo decenni di oblio all'insegna del degrado, centinaia di migliaia di palermitani potranno finalmente vivere in posti dove a regnare non saranno i rifiuti o la bruttezza'', ha dichiarato Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega di Palermo e presidente della Terza Commissione consiliare.

“Più verde pubblico, rifacimento di strade e marciapiedi, messa in sicurezza di scuole e strutture pubbliche, creazione di nuovi spazi per giovani e anziani: sono queste alcune delle opere che saranno realizzate nei prossimi 4 anni grazie ai fondi ex Gescal, oltre 62 milioni di euro che finalmente renderanno più vivibili quartieri abbandonati e dimenticati da anni come Borgo Nuovo, Sperone e lo Zen”. Lo afferma Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega di Palermo e presidente della Terza Commissione consiliare.

“Dopo decenni di oblio all’insegna del degrado, centinaia di migliaia di palermitani potranno finalmente vivere in posti dove a regnare non saranno i rifiuti o la bruttezza. Un’occasione, forse più unica che rara, che, grazie all’intesa tra Regione e Comune di Palermo, offrirà anche la possibilità di creare decine di posti di lavoro per la realizzazione di queste opere, una boccata d’ossigeno per una città dove purtroppo il tasso di disoccupazione resta ancora drammaticamente troppo alto”.

