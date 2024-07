emergenza siccità

Piano di razionamento Amap, Di Martino: ''Esiste problema di approvvigionamento idrico. Obiettivo preservare l'acqua oltre la scadenza prevista di fine anno''

Pubblicata il: 18/07/2024

“Preso atto delle osservazioni delle competenti strutture regionali, ritengo opportuno chiarire che ogni azione messa in atto da Amap nella gestione di quella che rappresenta una delle più’ gravi crisi idriche degli ultimi 30 anni, e’ stata sempre ispirata da un principio di massima cautela a tutela dei servizi resi alla popolazione. Il piano minimale di razionamento, già definito, ha l’obiettivo di fare in modo che le riserve idriche siano preservate oltre la scadenza prevista di fine anno, nella consapevolezza delle incertezze che si registrano negli ultimi anni sulla entità delle precipitazioni della stagione autunnale. Le altre misure di mitigazione che si stanno adottando, in accordo con la cabina di regia, ridurranno ulteriormente questo rischio". Lo ha dichiarato l'Amministratore Unico di Amap, Alessandro Di Martino.

"Il piano, già introdotto alle competenti autorità e discusso con il Comune di Palermo, verrà sottoposto alla cabina di regia in modo tale da accettare ogni suggerimento o correzione con l’unico obiettivo di garantire il servizio idrico ai cittadini anche nel prossimo futuro. Del resto, non mi sono mai sottratto al confronto e ho sempre lavorato per prevenire i problemi. Ciò perché ritengo che il primo compito di un amministratore pubblico sia sempre quello di pensare agli interessi dei cittadini e alla missione dell’azienda che rappresenta. Un principio che al sottoscritto è stato sempre chiaro. Esiste un problema che si chiama approvvigionamento idrico e che in molte parti della Sicilia ha assunto i caratteri dell’emergenza. Sinora a Palermo - e siamo già oltre la metà di luglio - nessuno ha risentito della crisi grazie a una gestione delle risorse oculata e tecnicamente impeccabile. Tuttavia riteniamo opportuno gettare lo sguardo anche oltre al presente, nel rispetto dei cittadini e dell’economia di una città come Palermo le cui esigenze ci sono ben chiare”.

Fonte: AMAP

Fonte Immagine: AMAP

