Postazioni anagrafiche, Terrani: ''Criticità e modelli organizzativi non più adeguate alle esigenze dei palermitani''

''Individuare percorsi idonei e velocizzare al massimo i servizi normali ai cittadini'', ha sottolineato il consigliere comunale Pasquale Terrani.

«In merito alle problematiche delle otto postazioni anagrafiche decentrate nel territorio della nostra città, ho evidenziato più volte ai responsabili e all'assessore di riferimento criticità, modelli organizzativi non più confacenti alle normali esigenze relative alle richieste dei cittadini, lunghe attese per il rilascio delle carte di identità, potenziamento, formazione e affiancamento del personale, velocizzazione delle deleghe di ufficiale d'anagrafe al personale, presenza della Polizia Municipale nelle postazioni con maggior criticità, temi reali che sono stati esposti e che devono essere affrontati e risolti in tempi brevi.

Per questi motivi e al fine di individuare percorsi idonei e velocizzare al massimo i servizi "normali" ai cittadini, il sottoscritto Pasquale Terrani, presidente della VII Commissione consiliare del Comune di Palermo, ha già chiesto di sentire in audizione sia i dirigenti sia l'assessore al Decentramento». Lo dichiara il consigliere comunale Pasquale Terrani.

