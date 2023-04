migranti

Protezione speciale dei Migranti in Ue, Salvini: ''Invenzione Governo giallo-rosso, non mi pare che abbia funzionato in Italia''

''L'Italia non può accogliere da sola gli immigrati che arrivano da ogni dove. Non possiamo più essere lasciati da soli'', ha detto Salvini.

17/04/2023

"La protezione speciale dei migranti, a livello europeo, non è prevista: l'hanno portata in Italia nel 2020 quelli del governo giallo-rosso. Dopo tre anni sono stati concessi più di 46mila permessi, per cercare lavoro, e solo 2.600 sono stati convertiti in contratti, appena il 5%. Ha funzionato? Non mi pare proprio. E' giusto toglierla o no? Direi. E senza togliere diritti a chi scappa dalla guerra". Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini.

"L'Italia - ha aggiunto - non può accogliere da sola gli immigrati che arrivano da ogni dove. Non possiamo più essere lasciati da soli. L'Europa non ci ha mai aiutato: è giunto il momento che lo faccia. Deve dare un senso alla sua esistenza".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Salvini

