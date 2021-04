Recovery Plan

Recovery Plan, via libera della Camera con 442 voti favorevoli

Via libera della Camera al Recovery Plan.

27/04/2021

Via libera della Camera al Recovery Plan. Con 442 voti favorevoli, 19 contrari e 51 astenuti è arrivato disco verde alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Mario Draghi in relazione al Pnrr. I deputati di Fdi si sono astenuti, mentre voto contrario è stato espresso dai parlamentari di 'Alternativa c'è', componente del gruppo Misto creata da ex M5S.

