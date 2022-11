Sicilia

Regione Siciliana, Governo Schifani in pressing su Roma per evitare disimpegno di circa 400mln

Si tratta di fondi per i quali non ci sono obbligazioni giuridicamente vincolanti perché i progetti sui quali erano stati appostati si sono bloccati per svariati motivi.

Pubblicata il: 22/11/2022

Il governo Schifani è in pressing su Roma per evitare il disimpegno di circa 400 milioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione (termine 31 dicembre) con l'obiettivo di riprogrammarle per aiutare imprese e famiglie soffocate dal caro bollette.

Si tratta di fondi per i quali non ci sono obbligazioni giuridicamente vincolanti perché i progetti sui quali erano stati appostati si sono bloccati per svariati motivi: problemi burocratici, aggiornamento dei prezzi rispetto alle previsioni, lungaggini amministrative. La questione è in mano al ministro Raffaele Fitto.

Fonte: Ansa

