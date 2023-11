Sciopero 17 novembre, Salvini firma l'ordinanza di precettazione: ''Vogliamo salvaguardare il diritto alla mobilità di milioni di persone''

Sciopero Cgil e Uil

Sciopero 17 novembre, Salvini firma l'ordinanza di precettazione: ''Vogliamo salvaguardare il diritto alla mobilitÓ di milioni di persone''

Il ministro dei Trasporti, ha firmato l'ordinanza con cui ridurre la mobilitazione da 8 a 4 ore, dalle 9 alle 13.

15/11/2023

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato l'ordinanza di precettazione per lo sciopero di venerdì 17 novembre prossimo.

Il ministro dei Trasporti, ha firmato l'ordinanza con cui ridurre la mobilitazione da 8 a 4 ore, dalle 9 alle 13 per salvaguardare "il diritto alla mobilità di milioni di persone", dice sollecitando, prima dell'ultima mediazione poi fallita, "un ultimo atto di buonsenso e rispetto per la stragrande maggioranza degli italiani" da parte, attacca, di "una estrema minoranza sindacale politicizzata che non può negare il diritto alla mobilità a 20 milioni di italiani".

Nel mirino del governo infatti, soprattutto lo stop di 8 ore a turno, 24 ore complessivi, nel settore dei trasporti, da quello locale alle ferrovie, dal trasporto marittimo ai taxi, anche se è stato ritirato quello che avrebbe investito il trasporto aereo.

"Vogliamo trovare un equilibrio tra diritto allo sciopero e diritto al lavoro e alla mobilità", ha dichiarato Salvini.

