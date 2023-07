caldo

Si attenua l'ondata di caldo sull'Italia: oggi Palermo da bollino giallo

Dopo una pausa di alcuni giorni, l’Italia si prepara ad affrontare un'altra ondata di caldo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/07/2023 - 00:28:39 Letto 750 volte

Dopo una pausa di alcuni giorni, l’Italia si prepara ad affrontare un'altra ondata di caldo. Una ondata di caldo che, come si vede dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, vedrà il ritorno dei bollini arancioni, ovvero il livello che indica temperature elevate e condizioni che possono avere effetti negativi in gruppi di popolazione suscettibili, come anziani e bambini.

Perugia, unica città domani da bollino arancione. Le città con bollino giallo oggi sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Verona.

Bollino verde a Brescia, Civitavecchia, Genova, Milano, Torino, Trieste, Venezia, Viterbo.

Sono 4 i livelli di rischio utilizzati dal bollettino del ministero per informare i cittadini sulle ondate di calore previste: il bollino verde indica condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute, quello giallo di pre-allerta indica che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!