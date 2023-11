sciopero 5 dicembre

Sindacato medici ospedalieri Anaao Assomed: confermato sciopero del 5 dicembre

''Le pensioni non sono l'unico problema. Aspettiamo risposte su come rendere appetibile la professione medica e sanitaria'', ha detto il segretario del sindacato medici ospedalieri Anaao Assomed, Di Silverio.

"Attendiamo di leggere i testi con le misure annunciate, ma lo sciopero dei medici del 5 dicembre resta confermato". Così il segretario del sindacato medici ospedalieri Anaao Assomed, Di Silverio.

Su quanto annunciato dalla premier Meloni riguardo alle pensioni, Di Silverio ribadisce: "Se non viene eliminata ogni penalizzazione, ogni altro strumento non ci sembra sufficiente". La premier non ci ha ancora ricevuti, aggiunge. "Le pensioni non sono l'unico problema. Aspettiamo risposte su come rendere appetibile la professione medica e sanitaria".

Fonte: Rai News

