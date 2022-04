Taser

Taser alla Polizia municipale, Sinistra Comune: ''Siamo contrari è uno strumento di tortura, a rischio chi ne viene colpito''

''Il taser mette a repentaglio la vita di chi ne viene colpito, siamo contrari alla possibilità che la Polizia municipale di Palermo adotti questi dispositivi'', hanno detto i consiglieri comunali di Sinistra Comune.

"Il taser è uno strumento di tortura, non siamo noi a dirlo. Lo asserisce l'Onu per via del dolore estremo che provoca; inoltre il taser mette a repentaglio la vita di chi ne viene colpito: può causare aritmie ventricolari, arresto cardiaco e morte. Sono almeno un migliaio secondo la Reuters le morti determinate dal loro utilizzo. Per questo siamo contrari alla possibilità che la Polizia municipale di Palermo adotti questi dispositivi. Il tema è già stato affrontato in Consiglio comunale e ribadiamo che Palermo non ha bisogno di dotarsi di pistole elettriche, considerate in Italia armi a tutti gli effetti. Adoperare dispositivi che emettono forti e dolorosi impulsi elettrici sarebbe una grave violazione dei diritti fondamentali della persona".

Lo hanno detto i consiglieri comunali di Sinistra Comune, Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando e Marcello Susinno.

