#VaccinInQuartiere, domani la terza tappa alla Vucciria

Nessuna prenotazione: i vaccini saranno in regime di open day in piazza Caracciolo. Basterą avere dai 12 anni (compiuti) in su.

L'ufficio del commissario all’emergenza Covid nella Città metropolitana di Palermo, Renato Costa, ha in calendario un nuovo appuntamento con #VaccinInQuartiere, la campagna vaccinale che porta il siero anti-Covid alle persone, il più possibile vicino casa.

Il 9 agosto, dalle 13 alle 19, i medici e gli infermieri della struttura commissariale saranno a vaccinare alla Vucciria, uno dei mercati storici più colorati e iconici di Palermo. Nessuna prenotazione: i vaccini saranno in regime di open day in piazza Caracciolo. Basterà avere dai 12 anni (compiuti) in su e portare con se la propria tessera sanitaria e un documento di identità.

L’iniziativa è aperta sia a chi non ha ancora ricevuto la prima dose, sia a chi aspetta la seconda.

Con le immunizzazioni alla Vucciria, #VaccinInQuartiere arriva alla sua terza tappa, dopo Arenella e Vergine Maria. Insieme a tutte le altre campagne itineranti della struttura commissariale per l’emergenza Covid di Palermo (Accanto agli ultimi, #AperiVax, #VacciniTour e #NoVacciniNoRiparti, immunizzazioni degli uffici pubblici) ha permesso di raggiungere migliaia di persone, molte delle quali che ricevevano la loro prima dose di vaccino.

