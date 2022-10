atti vandalici

Vandali a Brancaccio, rubati al Centro ''Padre Nostro' gruppo di continuità e interruttore di sgancio dell'impianto di videosorveglianza

Rubato dall'armadio tecnico il gruppo di continuità e l'interruttore di sgancio dell'impianto di videosorveglianza, che ancora non è entrato in funzione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/10/2022 - 12:03:51 Letto 737 volte

Come si dice, "al peggio non c'è mai fine". Ieri sera, passando da Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi, mi sono accorto che ignoti avevano rubato dall'armadio tecnico il gruppo di continuità e l'interruttore di sgancio dell'impianto di videosorveglianza, che ancora non è entrato in funzione, perché l'Open Fiber non ha passato i cavi per il collegamento delle telecamere che dovrebbero evitare il perpetrarsi di azioni vandaliche in questo luogo Sacro.

Dal Comune di Palermo ci hanno assicurato che entro poche settimane Open Fiber passerà i cavi e installeranno le telecamere; pertanto, a tutti gli incivili che si sono alternati dal 2014 ad oggi vi dico: «affrettatevi a vandalizzare ulteriormente la Piazzetta!». Lo ha dichiarato Maurizio Artale, Presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro.

Fonte Immagine: Centro di Accoglienza Padre Nostro

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!