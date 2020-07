pesce sequestrato

Vucciria, chiuse due pescherie abusive: oltre 70 chili di pesce sequestrato

Sequestri e sanzioni delle forze dell'ordine alla Vucciria. Donati in beneficienza oltre 70 chilogrammi di pesce e sequestrate due pescherie.

Pubblicata il: 20/07/2020

Si è svolta nelle scorse ore una capillare serie di controlli amministrativi lungo le strade della Vucciria. Il servizio, disposto dalla Questura e coordinato dai poliziotti del Commissariato “Centro”, si è avvalso della collaborazione di personale della Guardia Costiera e della Polizia Municipale.

Riscontri e verifiche hanno riguardato, in particolare, lo storico mercato cittadino i cui prodotti alimentari a cielo aperto, come da tradizione, spaziono per genere di consumo e provenienza.

A fronte di numerosi esercizi controllati, tre pescherie hanno evidenziato pesanti irregolarità e due di esse sono state sottoposte a sequestro.

Entrambe si trovano in via Argenteria ed i titolari sono risultati sprovvisti di SCIA comunale.

I locali adibiti alla vendita sono stati chiusi e sequestrati amministrativamente, sono state elevate sanzioni superiori ai 17.000,00 euro e sottoposti a sequestro 71 chilogrammi di prodotto ittico, ritenuto idoneo al consumo; per questo motivo, il prodotto è stato devoluto ad un ente di solidarietà regolarmente accreditato.

Una terza pescheria in piazza Caracciolo è risultata invece priva di Scia sanitaria. All’interno del locale è stata infatti registrata la presenza di una bilancia elettronica priva di marca e vidimazione per la pesatura del pesce in vendita, che è stata sottoposta a sequestro. Le irregolarità hanno portato alla contestazioni di irregolarità che comporteranno sanzioni pari a 3500,00 euro.

Fonte: Polizia di Stato

