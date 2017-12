ricette

Ricetta torrone di mandorle

Il torrone di mandorle, chiamato minnulata in dialetto siciliano, è un croccante di mandorle caramellate di semplicissima realizzazione. È diffuso in tutta la Sicilia e, in particolar modo, nel territorio palermitano, dove è d’uso sgranocchiarlo prevalentemente durante il periodo natalizio o in alternativa al gelato di campagna in occasione degli eventi popolari in grado di richiamare bancarelle e ristoratori di strada.

Ingredienti

300 g di mandorle secche

300 g di zucchero

Procedimento

Fare tostare a fiamma bassa le mandorle secche e con la pelle in una padella antiaderente finché non si saranno leggermente dorate. Quindi aggiungere nella padella lo zucchero e mescolare bene e velocemente. Una volta che lo zucchero si sarà interamente sciolto, versare il composto su di un piano di marmo unto d'olio o su carta da forno e lavorare rapidamente la massa finché lo zucchero non smetterà di spargersi sul piano di lavoro. Quindi spianare un po' il torrone di mandorle e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente prima di consumarlo.

