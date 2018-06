ricette

Ricette tipiche: baccalà ''chi passuli''

Il baccalà fritto ''chi passuli'' è un piatto tipico della nostra tradizione culinaria.

Il baccalà fritto “chi passuli” è un piatto tipico della nostra tradizione culinaria ed è molto semplice da preparare.

Ingredienti

1 kg filetti di baccalà già ammollato a pezzi

400 g polpa di pomodoro a pezzetti

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

un mazzetto di prezzemolo

100 g uva passa grossa

200 g olive nere snocciolate

olio extravergine di oliva

pepe

Preparazione

Lavate il pesce in acqua corrente. In un tegame capiente, mettere la cipolla affettata, lo spicchio d’aglio schiacciato, e l’olio e fate imbiondire, aggiungere il pomodoro, il prezzemolo tritato, le olive e l’uva passa fatta rinvenire in acqua tiepida. Lasciare insaporire il tutto per un paio di minuti mescolando lentamente. A questo punto pepate e aggiungete un filo d’acqua calda e portate a bollore per 10 minuti circa, quindi immergete il pesce. Coprite il tegame e fate cuocere a fiamma bassa per 20 minuti circa facendo attenzione che il pesce non si attacchi al fondo. Per evitare che ciò accada, scuotete di tanto in tanto il tegame durante la cottura. A questo punto il baccalà è pronto per essere servito.

