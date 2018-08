ricette

Ricette tipiche siciliane: ''purpicieddi murati''

I ''purpicieddi murati'', ovvero i polpetti murati, devono il nome al metodo di cottura, in quanto cucinati con il coperchio.

13/08/2018

I “purpicieddi murati”, ovvero i polpetti murati, devono il nome al metodo di cottura, in quanto cucinati con il coperchio, quindi murati: ciò permette ai polpetti di cuocersi lentamente mantenendo tutto il loro squisito sapore. Per questo particolare piatto si usano i moscardini, polpetti di piccola taglia che hanno una sola fila di ventose, sono di colore bruno, e vengono anche chiamati “agostiniani” perché pare che il periodo migliore per pescarli piccoli è il mese di agosto.

Questo piatto viene anche servito come antipasto con dei crostini o sopra delle bruschette, per non parlare del loro sugo che possiamo usare per condire degli spaghetti.

Ingredienti

1 kg di polpetti

1 cipolla grossa

olio extra vergine d’oliva

prezzemolo

400 gr di polpa di pomodori pelati

una noce di burro

1 bicchiere di vino bianco

sale e pepe.

Preparazione

Pulire bene i polpetti avendo cura di togliere gli occhi e le parti dure che stanno sotto la testa. Affettare la cipolla e farla imbiondire con una noce di burro e un po’ d’olio, versare il pomodoro pelato a pezzetti e aggiustare di, sale e pepe. Non appena bolle versare i polpetti e chiudere il coperchio, tenere la fiamma alta per 5 minuti circa. Aggiungere un bicchiere di vino, far evaporare, aggiungere un po’ di prezzemolo e chiudere il coperchio facendo cuocere i polpetti a fuoco medio basso per altri 15 minuti “murati” senza aprire mai il coperchio. Una volta pronti, servire.

