Città Metropolitana Messina, sbloccati oltre 145 milioni per infrastrutture strategiche

Sindaco De Luca: ''Siamo primi in Sicilia e quarti in Italia ad aver approvato il bilancio di previsione 2020/2022''.

“Nonostante la fase emergenziale da Covid-19 abbiamo continuato a lavorare incessantemente con gli uffici ed il collegio dei revisori della città metropolitana, che ringrazio di vero cuore per la loro celerità e disponibilità, al fine di definire la strategia contabile e finanziaria per il triennio 2020/2022. Da ora al prossimo mese di luglio, saranno appaltati oltre 60 milioni di euro di lavori per infrastrutture strategiche, ricadenti in tutti i comuni della provincia, di cui 9 milioni per la città di Messina. Entro il mese di settembre saranno pronti oltre 85 milioni di euro di progetti cantierabili per altrettante infrastrutture strategiche ricadenti in tutti i comuni della provincia, di cui 6 milioni per la città di Messina da appaltare entro il prossimo mese di dicembre. Nonostante tutto non abbiamo perso di vista il buon governo e la buona amministrazione. Ringrazio il commissario straordinario del consiglio della città metropolitana, ing. Santi Trovato per aver approvato venerdì scorso il bilancio di previsione 2020/2022 della città metropolitana”. Così afferma il Sindaco metropolitano di Messina, Cateno De Luca.

Di seguito alcuni dettagli dei programmi di finanziamento sbloccati con l’approvazione del bilancio 2020/2022:



- LAVORI E PROGETTI VIABILITA’

Totale circa 131 milioni di euro trattasi di 95 comuni della provincia di Messina.

Programmi MIT (D.M.n.49/2018; L.n. 341/95 e L.n. 641/1996) Patto per lo Sviluppo della città Metropolitana Patto per lo Sviluppo della Regione Sicilia Accordo di Programma Quadro (Del. G.R. n.87/2017 )



- STRATEGIA AREA INTERNA NEBRODI

Totale circa 14 milioni di euro trattasi di 21 comuni dei Nebrodi. (approvazione Dip. Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10/01/2020)

Comuni aderenti: S.Agata Militello, Santo Stefano di Camastra, Motta d'Affermo, Caronia, Tusa, Castel di Lucio, Pettineo, Reitano, Mistretta, Militello Rosmarino, San Marco D'Alunzio, Alcara Li Fusi, San Fratello, Frazzanò, Longi, Galati Marina, Mirto, San Salvatore di Fitalia, Tortorici, Castell'Umberto, Naso)

