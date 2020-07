Coronavirus

Focolaio a Messina, 13 casi all'Ortopedico di Ganzirri. Aumentano i casi di Covid-19 in Sicilia

I casi di coronavirus sono aumentati e al momento si attestano a quota 13.

27/07/2020

Un focolaio in piena regola quello che è scoppiato all'Ortopedico di Ganzirri a Messina. I casi di coronavirus sono aumentati e al momento si attestano a quota 13: si tratta di 9 degenti e quattro tra medici personale sanitario e non.

Sabato scorso erano risultati positivi una portantina e una inserviente, ieri invece era stata la volta di un medico. Si stanno studiando iniziative per fermare il focolaio, l'intenzione dell'Asp è spostare tutti i positivi al Policlinico e isolarli. Le ultime due degenti oggi saranno ricoverate al centro covid dell'Azienda ospedaliera universitaria.

Si preannuncia dunque un bollettino ancor più preoccupante oggi dopo i 14 casi di ieri, quasi tutti asintomatici in Sicilia in base al report trasmesso dalla Regione siciliana al Ministero della Salute.

