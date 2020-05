Mucca morta

Mucca morta ritrovata sugli scogli a Trapani

Sugli scogli a pochi passi dal mare è stata ritrovata la carcassa di una mucca.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/05/2020 - 16:49:19 Letto 377 volte

Sugli scogli a pochi passi dal mare a ridosso dell’isolotto della Colombaia sulla estremità orientale del porto di Trapani è stata ritrovata la carcassa di una mucca.

La segnalazione è stata effettuata da un cittadino che ha allertato in nottata Enrico Rizzi, attivista trapanese per i diritti degli animali. Quest’ultimo ha subito avvisato i Carabinieri. Stamattina l’animalista, assieme alle autorità competenti, ha raggiunto in barca il luogo per il macabro ritrovamento. E’ chiaro che un animale di queste dimensioni non potrà mai raggiungere quel posto. Di conseguenza i dubbi sull’accaduto sono tanti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!