Aeronautica Militare: concorso per 800 volontari

Nuovo arruolamento 2022. Titolo di studio richiesto: Licenza Media. Presentazione Domanda: 4 dicembre 2021.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/11/2021 - 10:28:54 Letto 409 volte

Il Ministero della Difesa ha indetto un bando di concorso per il nuovo reclutamento per l’anno 2022 di 800 volontari presso l'Aeronautica militare, che saranno suddivisi in 3 distinti incorporamenti:

1° incorporamento , previsto presumibilmente nel mese di giugno/luglio 2022, per i primi 250 candidati idonei;

, previsto presumibilmente nel mese di giugno/luglio 2022, per i primi 250 candidati idonei; 2° incorporamento , previsto presumibilmente nel mese di agosto 2022, per altri 250 candidati idonei;

, previsto presumibilmente nel mese di agosto 2022, per altri 250 candidati idonei; 3° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di novembre 2022, per i successivi 250 candidati idonei e 50 per il settore d'impiego “COMOS (STOS/Incursori)”.

Per partecipare alla selezione i candidati devono avere il diploma di Istruzione Secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore), la cittadinanza italiana, devono godere dei diritti civili e politici, non devono essere stati condannati per delitti non colposi, non devono essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, devono aver tenuto una condotta incensurabile, devono avere l’idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego etc.

Il reclutamento si svolge seguendo diverse fasi generali: inoltro delle domande, valutazione dei titoli di merito, approvazione della graduatoria, convocazione dei candidati per l’espletamento delle fasi selettive, accertamenti psico-fisici e attitudinali, prove di efficienza fisica ed altre.

Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i propri dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, la residenza, il recapito presso il quale si intende ricevere le eventuali comunicazioni relative al concorso), il possesso della cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, il possesso del diploma, l'eventuale servizio militare svolto, di non essere stati condannati per delitti non colposi, di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, di aver tenuto condotta incensurabile. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente tramite internet e deve essere presentata dal 5 novembre al 4 dicembre 2021.

Per scaricare il bando completo e per inviare la domanda… continua a leggere.

