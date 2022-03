concorso pubblico

Bando di concorso all'Agenzia delle Entrate per 100 Funzionari tecnici

La ricerca è rivolta verso 100 Architetti e Ingegneri abilitati e iscritti nei rispettivi albi professionali.

È stato recentemente pubblicato un bando di concorso all'Agenzia delle Entrate funzionale al reclutamento di nuovo personale tecnico da impiegare nella posizione di funzionario.

Nello specifico, la ricerca è rivolta verso 100 Architetti e Ingegneri abilitati e iscritti nei rispettivi albi professionali, che siano interessati a svolgere attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare.

Requisiti di partecipazione

Possono prendere parte alla selezione tutti coloro che, oltre a possedere il titolo di Ingegnere o di Architetto, siano in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana,

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva,

godimento di diritti civili e politici,

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni,

non siano stati destituiti o dispensati da un impiego presso la Pubblica Amministrazione.

Nel bando è specificato che l'Agenzia può, in qualsiasi momento della procedura, verificare il possesso dei requisiti richiesti e disporre l'esclusione della selezione di tutti coloro che ne risulteranno privi.

Stipendio e caratteristiche contrattuali

Come già previamente accennato, il concorso in oggetto riguarda il profilo di funzionario.

Più specificatamente, si tratta di 100 unità per la III area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico: ciò significa, dunque, che lo stipendio annuale dei candidati selezionati si aggirerà intorno ai 24.000 euro, tredicesima compresa.

Il contratto di lavoro attraverso cui i nuovi funzionari verranno assunti sarà a tempo indeterminato.

Modalità di invio della domanda di partecipazione

I candidati interessati sono invitati caldamente a consultare il bando di concorso, reperibile sul sito o in Gazzetta Ufficiale, per conoscere nel dettaglio la procedura di invio della domanda e la documentazione necessaria, in quanto non saranno ammesse tutte le candidature pervenute attraverso modalità differenti.

A conferma dell'avvenuta ricezione della domanda, i candidati riceveranno un messaggio sulla propria posta elettronica; per la partecipazione, inoltre, sarà necessario un indirizzo di posta elettronica certificata appartenente al candidato stesso.

Il termine ultimo per l'invio delle domande è fissato al prossimo 11 aprile: prima di questa data, il sistema consentirà di accedere nuovamente per modificare la propria candidatura; in caso di invio di più domande, si terrà conto solo dell'ultima trasmessa.

